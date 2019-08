Schwimmkurse für die Kinder starten im Herbst

Die Volkshochschule (VHS) Knetzgau bietet im Herbstsemester weitere Schwimmkurse für Kinder von fünf bis sieben Jahren im Hallenbad Knetzgau an. Unter der Leitung von Kim Müller starten am Samstag, 12. Oktober, zwei Kurse. Sie finden jeweils an zehn Nachmittagen von 13.15 bis 14.30 Uhr und von 14 bis 15.15 Uhr statt. Dabei werden besonders die Atemtechnik sowie Bein- und Armbewegungen geschult. Am Ende der Kurse können Kinder, die die Voraussetzungen erfüllen, das "Seepferdchen" erwerben. Die Anmeldungen nimmt Sandra Jilke unter Telefon 09527/1046 (ab 16 Uhr) entgegen. red