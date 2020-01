Schwimmkurs für Kinder ab sechs Jahren

Die BRK-Wasserwacht Ortsgruppe Lichtenfels startet Ende Januar einen Kinderschwimmkurs im Merania-Bad in Lichtenfels. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Mindestalter von sechs Jahren und die Fähigkeit, sich selbstständig umzuziehen und zu duschen. Es werden mehrere qualifizierte Schwimmausbilder zur Verfügung stehen, so dass auch in Kleingruppen geübt werden kann. Nähere Infos und Anmeldung bei Rudolf Faber unter der Telefonnummer 09571/5127. mfa