Bamberg 21.05.2019

bamberg.inFranken.de

Schwimmerinnen fahren nach Berlin

In einem spannenden Wettkampf gewannen die Schwimmerinnen des Clavius-Gymnasiums Bamberg in der Wettkampfklasse IV die bayerische Meisterschaft in Ingolstadt. Mit diesem Sieg lösten sie die Bamberger ...