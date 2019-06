Schwimmer zeigten starke Leistungen

"Mächtige Wellen" sahen die Besucher im Eberner Freibad am Wochenende. Zu Gast war eine Schwimmergruppe aus Holzkirchen, die in Ebern ihr Lager aufgeschlagen hatte, um sich in einem Trainingslager auf die kommenden Freiluftauftritte vorzubereiten. Die Verbindung hatte der frühere Eberner Schwimmer Moritz Werner, den es familiär nach Holzkirchen verschlagen hat, hergestellt. Zudem nahmen an der Saisonvorbereitung die Eberner sowie Schwimmer aus dem SC Haßberge teil.

Über zehn Kilometer

Die Holzkirchener verfügen über kein eigenes 50-Meter-Becken, um ein professionelles Training abzuhalten. Die Leistungen der Gäste waren enorm, wie ein Beispiel aus dem Abschlusstraining zeigt: 100 mal 100 Meter Freistil mit jeweils 15 bis 20 Sekunden Pause nach jedem "Hunderter" ergaben etwas mehr als drei Stunden Wasserarbeit; am Ende hatten die Teilnehmer nicht weniger als zehn Kilometer absolviert.

Die Athleten aus Holzkirchen waren vom Flair der Eberner Anlage, der Unterbringung und von der Stadt begeistert. Besucher im Freibad verfolgten aufmerksam das intensive Training, das auf den drei abgegrenzten Bahnen stattfand. Sie sahen Schwimmsport pur. di