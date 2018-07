Schwimmer behauptet, Jesus zu sein

pol



Durch ein herrenloses Fahrrad konnte die Polizei in Schweinfurt gleich mehrere Straftaten aufklären.Am Dienstagmorgen fanden Polizisten, wie von einem Anrufer beschrieben, ein Rad am Ufer in der Schonunger Bucht. Die hinzugerufene Wasserschutzpolizei entdeckte eine bekleidete Person, im Wasser schwimmend und gestützt auf zwei kreuzartig gebundene Äste. Die Polizisten konnten den 49-Jährigen aus dem Wasser lotsen. Da er behauptete, Jesus zu sein und die Welt retten zu müssen, wurde laut Polizeiangaben klar, dass der Mann psychisch belastet war. Er gestand, für den Vandalismus in der Sennfelder Kirche vom vergangenen Dienstag verantwortlich zu sein. Außerdem fanden die Beamten bei dem 49-Jährigen Schlüssel für ein Hotelzimmer eines Gasthauses in Schonungen . Hier hatte der Mann übernachtet und gegessen, ohne dafür bezahlt zu haben, wie aus einer Anzeige hervorging.