Schwimmen verbindet

Die tollen Erfolge der Schwimmerin Kristina Geuter wurden bei der Hauptversammlung des Schwimmvereins Coburg von Vorsitzender Iris Bilek besonders gewürdigt. Seit 1. April 2013 existiert die Schwimmsportgemeinschaft (SSG) Coburg als gemeinschaftliche Arbeit zwischen AWV und SV Coburg im Bereich des Leistungssports Schwimmen. Erfreulich seien neben den jährlich wiederkehrenden sportlichen Leistungen die positive Arbeit im Bereich des SVC-Nachwuchses und vor allem die starke Freundschaft zwischen den beiden Coburger Vereinen, sagte Bilek. 729 Mitglieder seien Ende 2018 gelistet gewesen.

2018 startete die SSG Coburg bei 34 Wettkämpfen, von Kinderschwimmfesten bis hin zu deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Im Bereich der Masters zeigte Kristina Geuter 2018 ihre Qualitäten, hob der Leiter Abteilung Schwimmen, Dirk Barocke, in seinem Bericht heraus und zählte Geuters Erfolge bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften, den internationalen bayerischen Sommermeisterschaften der Masters, den deutschen Meisterschaften "Lange Strecke" der Masters auf. Das Tema des Bereichs Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport (BFG) organisierte 2018, so berichtete Dirk Barocke, bot im vergangenen Jahr 67 Wasser- und Landkurse statt. In den Schwimmkursen für Kinder wurden über 290 Kinder und Babys unterrichtet. Daneben wurden für über 200 Erwachsene Ausbildungen durchgeführt.

"Die vergangene Paddelsaison litt unter akutem Wassermangel auf den Flüssen", stellte Abteilungsleiterin Evmary Pfündl-Frittrang fest. Die Kanuten Aaron Zlatosch, Charlotte Schwede, David Ernst und Anna Haßfurther wurden für ihre Erfolge bei der bayerischen Meisterschaft bei der Jahressiegerfeier der Stadt Coburg geehrt. des