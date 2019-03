Schwimmen und Retten

Auch in diesem Jahr trafen sich ca. 140 Jugendliche der Wasserwacht Ortsgruppen Bad Brückenau, Bad Kissingen, Münnerstadt und Hammelburg zum alljährlichen Rettungsschwimmwettbewerb im Hallenbad Bad Kissingen, um ihren sportlichen Wettstreit auszutragen.

Am Nachmittag wurden das theoretische Wissen in der Ersten Hilfe und in der Wasserwacht Praxis in der Realschule Bad Kissingen geprüft. In den drei Altersstufen gab es folgende Ergebnisse:

Stufe I: Platz 1 Münnerstadt, Platz 2 Bad Kissingen; Stufe II: Platz 1 Hammelburg, Platz 2 Bad Brückenau I, Platz 3 Bad Brückenau II; Stufe III: Platz 1 Münnerstadt, Platz 2 Hammelburg I, Platz 3 Hammelburg II.

Bei der Siegerehrung lobte stellvertretende Landrätin Monika Horcher die Jugendlichen für ihr großes Engagement. Stellvertretender Kreisgeschäftsführer Thomas Menz bedankte sich bei der Stadt Bad Kissingen und dem Landkreis Bad Kissingen für die Nutzung der Liegenschaften.

Dritter Bürgermeister Thomas Leiner besuchte am Morgen die Schwimmwettbewerbe, die in 6 verschiedenen Disziplinen im Hallenbad ausgetragen wurden. Dabei zeigte er sich sehr interessiert an den Leistungen der Kinder und Jugendlichen.

Der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Falk Hannemann bedankte sich bei den ca. 45 Helfern aus den unterschiedlichsten Gemeinschaften des BRK. Für die Organisation im Vorfeld ging ein besonderer Dank an die Kreisjugendleiterin Melanie Hannemann.

Die Siegermannschaften vertreten die Kreiswasserwacht Bad Kissingen am 11. Mai 2019 beim Bezirkswettbewerb in Somborn/Schöllkrippen. red