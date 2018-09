Schwimmen, Qi Gong oder Entspannung

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Rückenkraul" ab Samstag, 29. September, 13 Uhr im Hallenbad der Grundschule Küps an. Der Kurs Qi Gong beginnt am Montag, 1. Oktober, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle. In der Heilpraxis Eckardt startet der Kurs "Entspannung und Lebensfreude" am Freitag, 5. Oktober, um 18 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter der Telefon nummer 09261/60600 oder im Netz www.vhs-kronach.de. red