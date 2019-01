Schwimmen lernen

In der Zeit vom 25. Februar bis 8. März findet im Königsbad Forchheim ein Anfängerschwimmkurs für Kinder ab sieben Jahren statt. Eltern können ihre Kinder unter Telefon 09191/714-363 oder per E-Mail an inge.beisser@forchheim.de anmelden beziehungsweise erhalten hier nähere Informationen dazu. red