Schwimmen lernen im Königsbad

Die Stadt bietet im Königsbad von Montag, 13., bis Freitag, 24. Januar, einen Anfängerschwimmkurs für Kinder ab fünf Jahren an. Der Kurs besteht aus zehn Einheiten, die innerhalb von zwei Wochen montags bis freitags von 15.15 bis 16 Uhr abgehalten werden. Eltern können ihre Kinder ab sofort unter Telefon 09191/714-363 oder per E-Mail an info@koenigsbad-forchheim.de anmelden. red