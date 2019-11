Schwimmen in der Saale

Am Sonntag, 1. Dezember, findet zum 45. Mal das Advent-Saaleschwimmen statt. Dabei sind ungefähr fünf Kilometer in der nur mehrere Grad kalten Saale von den Teilnehmern zu absolvieren. Zum alljährlichen Bad Kissinger Highlight reisen die Teilnehmer zum Teil hunderte Kilometer an. Die mutigen Schwimmer werden um 9.30 Uhr an der oberen Saline starten. Wenn sie um ungefähr 10 Uhr an der Dampferanlegestelle im Rosengarten vorbeischwimmen, werden sie bereits vom Nikolaus und dem Rotkreuzorchester aus Bad Kissingen erwartet. Gegen 10.30 Uhr ist dann mit dem Eintreffen der schnellsten Teilnehmer am Ziel, der Südbrücke, zu rechnen.

Die organisierende Wasserwacht Ortsgruppe Bad Kissingen wird bei der Absicherung unterstützt von der Wasserwacht Hammelburg, der Rot Kreuz Bereitschaft Bad Kissingen, dem THW Bad Kissingen und Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Bad Kissingen. Auch ein Arzt wird vor Ort sein. Zusätzlich werden die Teilnehmer mit warmen Getränken, Duschmöglichkeiten und einem warmen Essen versorgt.

Wer noch teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail (Ortsgruppe@Wasserwacht-BadKissingen.de) oder telefonisch (Tel.: 0971/ 727 20) bei der Wasserwacht Bad Kissingen anmelden. red