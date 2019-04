Schwimmen am Morgen

Beim Jahresrückblick der Freundes des Gaustadter Freibades konnte Vorsitzende Daniela Reinfelder auf eine grandiose Saison verweisen. Dank des zuverlässigen Helferteams und der Übungsleiter konnten die Schwimmer an 92 Tagen schon in den frühen Morgenstunden ihrem Hobby nachgehen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun. "Wir sind sehr froh über die sehr gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bamberg und freuen uns riesig über den großen Zuspruch der Mitglieder", so Reinfelder.

Der Mitgliederstand konnte seit der Gründung im Jahr 2015 vervierfacht werden. Tatkräftige Unterstützung erhält der Verein von der DLRG Bamberg-Gaustadt, die jedes Jahr die Ausbildung der Übungsleiter überwacht.

Frühstück, Grillen und vor allem eine Lesung "mitten" im Wasser sind die Höhepunkte gewesen und werden es 2019 auch wieder sein. Ab dem 13. Mai dürfen die Mitglieder wieder täglich Montag bis Freitag von 6.30 bis 9 Uhr auch während der Schulferien das Frühschwimmen genießen. Der öffentliche Badebetrieb beginnt am 11. Mai samstags und sonntags, jeweils um 8 Uhr, an Wochentagen um 10 Uhr. red