Schwimmbadfreunde verhängen Aufnahmestopp

Der Verein "Schwimmbadfreunde Weißenbrunn" rüstet das vereinseigene Freibad für die neue Badesaison. Wegen der Corona-Pandemie wird es eine verkürzte und erschwerte Freibadsaison sein. In einer Vorstandssitzung des über 800 Mitglieder zählenden gemeinnützigen Vereins wurde festgestellt, dass man heuer doppelt so viele Helfer braucht wie in den vergangenen Jahren.

Die Wachdienste werden noch um Aufsichtspersonen erweitert, die sich um die Sicherheit kümmern werden. Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Desinfektion erfordern die Mitwirkung aller Besucher und Nutzer des Freibades. Wer sich nicht an die Anweisungen hält, muss das Freibad verlassen. So schön der starke Mitgliederzuwachs ist, stellt das in Zeiten von Corona-Pandemie auch größere Herausforderungen, so dass sich der Verein entschloss einen Aufnahmestopp zu beschließen. Der Aufnahmestopp wurde verhängt, weil mehr als 800 Mitglieder nicht mehr die Möglichkeit haben, auch in schweren Zeiten wie Corona das Bad zu nutzen. Mehr Leuten kann einfach jetzt nicht der Zutritt gewährleistet werden. Deshalb verzichtet man auch heuer auf Tagesgäste.

Inzwischen wurde mit Engagement und motiviert am Freibad gearbeitet und die Winterspuren wurden beseitigt. Es begann mit der Entfernung der Abdeckungen und dem Reinigen beziehungsweise Trocknen für die Einlagerung während des Sommers. Es wurde das vom analytischen Untersuchungslabor geprüfte Wasser abgelassen und der Beckenrand wurde gescheuert. Es folgte eine Grundreinigung mit speziellem Reiniger und Algenmittel, wofür Anette Schwarz von Fußboden Schwarz mit ihrem Poliergerät eine wichtige Funktion übernimmt. Norbert Winkler hat in den vergangenen Tagen nochmals sauer gereinigt und danach konnte das Schwimmbecken mit Wasser gefüllt werden.

Heuer, so informiert Kassiererin Ruth Tölg, musste der Wasserfilter entleert und generalsaniert werden, was von Peter Pfannenschmidt viel Arbeitsstunden abverlangte, und dies mit Schutzanzug, Gesichtsschutzmaske und alles auf engsten Raum. Es wurde neuer Filtersand aufgefüllt.

Der Verein "Schwimmbadfreunde Weißenbrunn e.V." gründete sich im Jahr 2009 mit der Absicht, das Freibad mit Unterstützung der Gemeinde zu unterhalten. Der Gemeinde war dies jedoch nicht mehr möglich, weshalb das Bad 2013 an die Schwimmbadfreunde verkauft wurde. Seither ist eine Vielzahl Aktiver zusammengekommen um für "ihr" Freibad ehrenamtlich zu arbeiten. Neben allen technischen Arbeiten, kümmern sich die Mitglieder unter anderem um die Badeaufsicht, die Botanik, die Sauberkeit und das passende Ambiente. Wann es endgültig ins Wasser gehen kann steht noch nicht fest. Im Fokus hat man den 1. Juli. eh