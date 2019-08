Schwimmbadbesuch mit Blasmusik für jeden Geschmack

Zum Wertungsspiel und Schwimmbadfest machten sich die Musiker des Musikvereins Zapfendorf e.V. zusammen mit ihrem Dirigenten Daniel Dippold in aller Frühe auf den Weg nach Strullendorf.

Dort wurde in diesem Jahr eines der Wertungsspiele im Nordbayerischen Musikbund ausgetragen, bei welchen der Verein letztmalig vor fünf Jahren teilgenommen hat. Mit dem Pflichtstück "La Quintessenza" (Johan de Meij) und dem Selbstwahlstück "Incantation and Dance" (John Barnes Chance) erreichte das Hauptorchester in der Höchststufe einen sehr guten Erfolg! Mit diesem Ergebnis wurde die schweißtreibende Probenarbeit der vergangenen Wochen belohnt.

Der Musikverein ist stolz auf die Leistung der D1-Jungmusiker, die für dieses Projekt mit ins Hauptorchester aufgenommen wurden. Nach einer kurzen Verschnaufpause stand der zweite Auftritt des Tages bevor. Inmitten Schwimmbecken, Badespaß und Sonnencremegeruch wurden alle Gäste des Sommernachtsfests im Aquarena Zapfendorf mit bunter und abwechslungsreicher Unterhaltungsmusik durch den frühen Abend begleitet. Bei einer Blasmusik, die für jeden Geschmack etwas anzubieten hatte, machte der Schwimmbadbesuch gleich doppelt so viel Spaß als sonst. Eva Helmreich