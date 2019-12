Schwimmbad der Lebenshilfe bereitet Rheumaliga Sorgen

Auch im vergangenen Jahr hatte die Rheumaliga Betroffenen ein vielfältiges Beratungs- und Bewegungsangebot sowie abwechslungsreiche gesellige Unternehmungen und Aktivitäten geboten. Entgegen dem allgemeinen Trend legt die Arge an Mitgliedern alljährlich deutlich zu. Doch in die Freude über die florierende Arbeitsgemeinschaft mit über 200 Mitgliedern und elf Gymnastik-Gruppen mischen sich auch Sorgen. Dies wurde bei einer Zusammenkunft deutlich.

"Leider ist das Schwimmbad in der Lebenshilfe seit den Pfingstferien wieder einmal defekt. Wann es repariert wird, weiß keiner. Es liegt alles in der Hand der Regierung von Oberfranken", bedauerte Vorsitzender Otto Degenbeck, den derzeit sieben Wassergruppen diese so wichtige Wassergymnastik seitdem nicht mehr anbieten zu können. Nach erfolglosen Gesprächen im Sommer mit der Stadt Kronach und der Gemeinde Küps habe er auf der Suche nach einem Schwimmbad mit seiner Stellvertreterin Barbara Müller den halben Landkreis abgefahren.

Durch Mundpropaganda sei man schließlich auf das neue Generationen-Bad im Freizeit- und Tourismuszentrum in Steinbach am Wald gestoßen, wo man bei Bürgermeister Thomas Löffler ein offenes Ohr gefunden habe. "Wir konnten für Donnerstag den einzigen noch freien Termin von 16 bis 18 Uhr buchen", freute er sich. Das Bad habe täglich 28,5 Grad und werde am Donnerstag auf 30 Grad aufgeheizt. Nach vielen Telefongesprächen von ihm und Schriftführerin Hannelore Lieb konnte man zwei Ergotherapeutinnen gewinnen. Start ist mit vorerst zwei Gruppen (Gruppe 1 von 16.30 Uhr bis 17 Uhr, Gruppe 2 von 17 Uhr bis 17.30 Uhr) ab dem 9. Januar. Solange man keine weiteren Gruppen habe, könne die Gruppe 1 bereits eine halbe Stunde eher ins Wasser sowie die Gruppe 2 nach der Gymnastik eine halbe Stunde länger bleiben. Zudem konnte man das Schwimmbad in der Schule in Marktgraitz für jeweils montags ab 17 Uhr buchen. Hier beginnt man ab 13. Januar. Die Gruppeneinteilungen für beide Standorte erfolgen demnächst. Anfang Januar erhalten alle Teilnehmer entsprechend Bescheid.

Erfreuliches

Erfreuliches gab es auch hinsichtlich der Trockengymnastik zu berichten. Nachdem die bestehenden Gruppen voll waren, eröffnete man eine zusätzliche am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr mit den Therapeutinnen Nadja Detsch und Sandra Schultheiß. Hier sind noch Plätze frei. Die Dienstagsgruppe startet wieder am 7. Januar; die Trockengymnastik am Donnerstag in der Praxis Föhrweiser beziehungsweise Lebenshilfe am 9. Januar. "Mit den beiden neuen Therapeutinnen in Steinbach am Wald haben wir insgesamt - mit der Praxis Föhrweiser - neun Therapeutinnen beziehungsweise Therapeuten beschäftigt. Manches Unternehmen ist bestimmt neidisch auf uns", schmunzelte Degenbeck. Aufgrund der starken Nachfrage sei man gezwungen, mehrere Male unentschuldigt fehlende Personen aus den Gruppen zu nehmen.

Die Zusammenkunft nutzte Degenbeck für die Ehrung langjähriger Mitglieder, die der Arge zehn oder 25 Jahre die Treue halten. Seit zehn Jahren gehört Steffen Weigold aus Steinberg der Rheumaliga an; seit 25 Jahren Magdalena Mattes aus Kronach, Rita Wich aus Friesen als auch Artur Roth aus Hummendorf.

Vorsitzender Otto Degenbeck bietet einmal im Monat Beratungsstunden an. Das Beratungsbüro befindet sich in der Helios-Frankenwaldklinik oberhalb der Röntgenabteilung im zweiten Stock (Zimmer 7) gegenüber der Krankenpflegeschule. Geöffnet hat das Büro jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten kann auf Anrufbeantworter gesprochen werden (Telefon 09261/910 00 75). hs