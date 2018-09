Schwierige Aufgaben

Den Fußballern des TSV Staffelstein wird am bevorstehenden Doppelspieltag alles abverlangt. Am Freitagabend (18 Uhr) gastiert mit dem SV Ketschendorf der Tabellenführer der Kreisliga Coburg/Lichtenfels in der Badstadt. Nur zwei Tage später steht das Auswärtsspiel gegen den Vierten TSVfB Krecktal auf dem Programm.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein -

SV Ketschendorf

Erstmals einen Punkt bei den Coburg Locas mitnehmen, lautete Daniel Ritzels Vorgabe am vergangenen Wochenende. Mit dem 1:1 konnte der Spielertrainer des TSV Staffelstein am Ende leben. "Wenn wir einen der zwei Elfmeter bekommen hätten, hätten wird das Spiel aber auch gewinnen können", meint Ritzel.

Im ersten Spiel des anstehenden Doppelspieltags empfängt der TSV am Freitagabend den SV Ketschendorf, der laut Ritzel zurecht an der Tabellenspitze der Kreisliga Coburg/Lichtenfels steht. Die Badstädter wollen es dem Ligaprimus so schwer wie möglich machen, schließlich wartet Staffelstein mit drei Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, ein Remis) in Folge auf.

Ritzel geht die Partie jedenfalls optimistisch an: "Ketschendorf hat bei uns schon des Öfteren Punkte liegen gelassen, warum nicht auch am Freitag?" Niclas Fertsch, der bisher zweimal als Joker fungierte, fehlt urlaubsbedingt.

Am Sonntag (15 Uhr) steht für Staffelstein die Auswärtspartie gegen den Vierten TSVfB Krecktal an - nicht wesentlich leichter.

Kreisliga Bamberg

SV Zapfendorf -

SG Schlüsselfeld/Aschbach

Zapfendorf startete in den vergangenen Spielen eine kleine Erfolgsserie. Drei Siege resultieren aus den letzten vier Partien, hinzu kommt ein Unentschieden. Das Team von Manfred Distler hat sich inzwischen auf den siebten Tabellenplatz nach oben gearbeitet. Da kommt am Freitagabend die Spielgemeinschaft Schlüsselfeld/Aschbach zur rechten Zeit. Der Vierzehnte ging zuletzt zweimal punktlos aus seinen Begegnungen.

SpVgg Rattelsdorf -

SV Hallstadt

Gegen Buttenheim (0:1) noch knapp das Nachsehen, wollen es Tommy Grünert & Co. am Doppelspieltag besser machen. Zumindest am Freitagabend steht die Spielvereinigung aber vor einer schwierigen Aufgabe. Zu Gast ist ab 18.15 Uhr nämlich der Drittplatzierte SV Hallstadt.