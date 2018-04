Schwester referiert über Glaubensfragen

Am Samstag, 14. April, findet um 19 Uhr ein Vortrag mit dem Titel "Wer Ohren hat, der höre" in der Schön-Klinik in Bad Staffelstein statt. Referentin Schwester Verena Haase aus Vierzehnheiligen lädt ein, sich mit der Frage zu befassen, wie man in der heutigen Zeit neben den vielen Stimmen auch die leise Stimme Gottes wahrnimmt. Sie erklärt, dass das Hören auf Gottes Wort die Basis einer lebendigen Gottesbeziehung sei, die zu einem erfüllten Leben führe. red