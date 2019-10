Schwester Engelmara feierte 95. Geburtstag

In bewundernswerter geistiger Frische durfte am Freitag Schwester M. Engelmara ihren 95. Geburtstag im Mutterhaus Vierzehnheiligen feiern. Sie ist die älteste Franziskusschwester dort.

Katharina Lermer - so ihr bürgerlicher Name - wurde 1924 in Padering im Landkreis Straubing als Älteste von drei Geschwistern geboren. Aufgewachsen ist sie in Niederwalding in Niederbayern. Nach der Schule musste die Jubilarin in der Landwirtschaft kräftig mit anpacken. Gern verbrachte die Schülerin ihre Freizeit bei den Franziskusschwestern im Antoniusheim in Münchshöfen, die sich der Alten- und Krankenpflege verschrieben haben. Durch diesen Kontakt merkte sie bald, dass das ihre Berufung ist. Mit 26 Jahren trat sie in die Kongregation ein, 1951 wurde sie in Würzburg zur Kindergärtnerin ausgebildet. Ihre Stationen waren Neuses bei Kronach und Zapfendorf. Besonders für eigenwillige Kinder hatte Schwester Engelmara "ein Händchen", wie es hieß, viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Ab Oktober 1990 wirkte sie im Diözesanhaus Vierzehnheiligen. Seit November 2013 ist sie krankheitsbedingt im Mutterhaus, bekommt aber täglich Besuch, was ihre Beliebtheit widerspiegelt.