Wichtigster Punkt bei der Handballabteilungsversammlung des TV Königsberg war die Vorstellung des neuen Trainers der Handballer. Mit Simon Schweßinger übernimmt ein junger, ehemals selbst aktiver Spieler für die kommende Saison das Team. Schweßinger löst Willi Barthelmes ab, der über 30 Jahre das Training der Männermannschaft, anfänglich auch als Spielertrainer, betreute, und dem die Handballabteilung viel zu verdanken hat.

Barthelmes formte das Team, das viele Erfolge erzielte. So wurde der TV im Jahr 2016 im Landkreis Haßberge zur Mannschaft des Jahres gewählt und stieg in die Bezirksliga auf, in der sie in der Spielrunde 2017/18 einen guten Mittelplatz erreichte. Diese Platzierung soll 2018/19 mit einer stark verjüngten Mannschaft wiederholt werden. In diese werden einige junge Spieler aus der A-Jugend nachrücken, die unter ihrem Betreuer Stefan Rausch den dritten Rang schaffte.

In der kommenden Spielzeit kann der TV keine A-Jugend stellen, wird aber mit einer B-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Die Neuwahlen brachten keine grundlegenden Veränderungen. Für weitere zwei Jahre führt Mirko Wagenhäuser die Handballabteilung. Neuer Kassier ist Alexander Sinner. Als Sportwart fungiert Berthold Bangert. sn