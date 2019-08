Am Sonntag, 1. September, findet eine geologisch-historische Wanderung unter der Führung von Dipl. Geologin Anna Leonhard und Walter Kömpel statt. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Bei der Wanderung ist eine gewisse Fitness der Teilnehmer erforderlich, teilen die Verantwortlichen mit. Festes Schuhwerk und auch etwas zu Trinken sollten dabei sein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Informationszentrum "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. sek