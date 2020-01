Schwerpunktthema ist der Glaube

In der "Besonderen Reihe" im Kaminzimmer des Theaters Schloss Maßbach geht es am morgigen Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr zum ersten Mal um das Schwerpunktthema der Spielzeit "Glauben" als Sehnsucht nach dem Gefühl von Wahrheit. Mit dem Thema im religiösen Sinne wird sich die Veranstaltung mit dem ehemaligen evangelischen Pfarrer von Maßbach, Walter Neunhoeffer, unter dem Titel "An Gott glauben - leicht und gleichzeitig so schwer!" beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung. sek