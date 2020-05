Schwerpunktpraxis verkürzt Öffnungszeiten

Wie das Landratsamt Coburg mitteilt, gelten seit dieser Woche neue Öffnungszeiten für das Corona-Testzentrum (zentrale Abstrichstelle) sowie die Schwerpunktpraxis (Infektpraxis) am Marienhaus.

Die Abstriche im Corona-Testzentrum finden Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 15 Uhr statt. Sie sind vorgesehen für Patienten, die aus medizinischer Indikation von ihren Hausärzten beziehungsweise behandelnden Fachärzten an das Testzentrum überwiesen werden oder vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) vorgestellt werden.

"Aufgrund des bisher überschaubaren Patientenaufkommens" werde die tägliche Sprechstunde in der Schwerpunktpraxis verkürzt auf die Zeit von 15.15 Uhr bis 17 Uhr, teilt das Landratsamt weiter mit. Die Sprechstunde am Vormittag entfällt, am Wochenende sind Sprechzeiten von 14 bis 16 Uhr. Auch für die Schwerpunktpraxis (sie kümmert sich um Corona- und Corona-Verdachtsfälle) erfolgt die Anmeldung durch den Hausarzt beziehungsweise den behandelnden Facharzt. red