Schwerpunktpraxis eröffnet

Seit gestern, Dienstag, gibt es im Landkreis Lichtenfels eine Schwerpunktpraxis für Covid-19-Erkrankte. Landrat Christian Meißner und der Versorgungsarzt des Landkreises, Dr. Jürgen Murmann, haben dieses Angebot mit tatkräftiger Unterstützung der Führungsgruppe Katastrophenschutz und von Regiomed binnen weniger Tage ins Leben gerufen.

Die Überweisung in das Testzentrum kann nur durch den Hausarzt oder über die Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 erfolgen. Die Patienten erhalten von den Mitarbeitern der Schwerpunktpraxis telefonisch einen Termin für die Untersuchung. Die Schwerpunktpraxis hat täglich - auch über die Osterfeiertage - geöffnet. "Wir wollen damit die Arztpraxen von Covid-19-Verdachtsfällen entlasten und auch das Praxispersonal und die Patienten besser schützen", erläutert Landrat Christian Meißner. "Wir wollen hier für all jene Patienten Anlaufstelle sein, die meinen, mit Covid-19 infiziert zu sein oder entsprechende Symptome haben. Wichtig ist uns, die Patienten nicht nur zu testen, sondern sie auch zu untersuchen", so der Versorgungsarzt Jürgen Murmann.

"Wem das Knie schmerzt oder wer einen verstauchten Finger hat, der ist hier falsch. Wir kümmern uns ausschließlich um das Thema Coronavirus. Aber nur mit einem Termin bzw. einer Überweisung vom Hausarzt oder über die 116117."

Alle Ärzte, die Interesse und den Wunsch haben, in der Schwerpunktpraxis mitzuarbeiten, sollen sich per E-Mail bei hotline@landkreis-lichtenfels.de oder telefonisch unter 09571/18190 melden. red