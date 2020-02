Schwerpunkt liegt auf dem Radverkehr

Bei Fahrbahndeckenerneuerungen im zweiten Halbjahr 2020 liegt der Schwerpunkt auf dem Radverkehr. Von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,65 Millionen Euro sollen rund 975 000 Euro in den Radverkehr fließen, teilt die Stadt mit.

Die konkreten Maßnahmen hat der Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb des Stadtrats jetzt beschlossen. Davon profitieren wichtige Radwegeachsen. Im Stadtwesten soll die Achse entlang des Steinforstgrabens nach Büchenbach erneuert werden, ferner der Wiesenweg zwischen Schulzentrum West und Sportverein DJK und dann weiter zum Alterlanger See. In der Nordstadt werden die Verbindungswege entlang der Werker mit neuem Belag versehen, im Stadtosten der Radweg über den Sieglitzhofer Steg und den Schronfeldsteg.

"In Erlangen setzen bereits viele Menschen auf das Rad als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Damit das so bleibt, investieren wir massiv in wichtige Radwege in unserer Stadt", sagte OB Florian Janik.

Aber auch in Straßen investiert die Kommune. So stehen Fahrbahndeckenerneuerungen in der Gebbert-, der Nägelsbach-, der Luitpold- und der Zeppelinstraße an. Dort wird jeweils der verschlissene Asphalt abgefräst und durch eine neue Schicht ersetzt. Für die genannten Maßnahmen sind 675 000 Euro veranschlagt. red