Schwerlastkontrolle: Vier werden angezeigt

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Montag auf der B 173 bei Redwitz eine Schwerlastkontrolle durch. Hierbei mussten sie insgesamt vier Lkw-Fahrer beanstanden. In zwei Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. In zwei weiteren Fällen wurden die Schaublätter falsch beschriftet beziehungsweise fehlten Angaben. Allesamt erhalten entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und dem Fahrpersonalgesetz.