Schweres Jahr für den Verein

Auf ein durchwachsenes Vereinsjahr blickte der Obst- und Gartenbauverein Marktgraitz in seiner Hauptversammlung zurück. 2019 sei kein gutes Gartenjahr gewesen, sagte der Vorsitzende Manfred Müller. Zu warm, zu trocken, leere Bach- und Flussläufe und wieder Frostschäden waren die Probleme. Manche Früchtesorten fielen sogar komplett aus. Dass trotzdem 3500 Liter Saft aus etwa sechs Tonnen Äpfeln gepresst werden konnten, war den Umständen entsprechend durchaus positiv.

Schriftführer Otto Schnapp berichtete von der Müllsammlung, an der sich 40 Helfer beteiligt haben und forderte mehr Verantwortung bei der Müllentsorgung. Erfreulicher hingegen waren das Pfingstfest und die Herbstkerwa, die auch im kommenden Jahr wieder stattfinden sollen. Obwohl, wie Müller berichtete, es gerade beim Pfingstfest durch das gleichzeitige Zeltlager der jüngeren Generation schwierig sei, freiwillige Helfer zu finden.

Vorsitzender Müller lobte die Arbeit des langjährigen Schriftführers Otto Schnapp, der in Zukunft einen Schritt zurücktritt. 31 Jahre hatte er als Schriftführer handschriftlich sämtliche Begebenheiten in Protokollbücher eingetragen. Bei den Neuwahlen wurde Manfred Müller als Vorsitzender bestätigt. Zweite Vorsitzende ist Franziska Müller, Schatzmeister Ingo Janson, seine Stellvertreterin ist Ulrike Müller. Zur Schriftführerin wurde Jennifer Mahr gewählt, ihr Stellvertreter ist nun Otto Schnapp. Ingo Janson wurde zum Geräte- und Keltereiwart und Karl-Jürgen Grünbeck zum Kassenprüfer gewählt. Der Ausschuss besteht aus Ulrich Hubert, Silke und Jürgen Partheymüller, Roland Schneider, Karl-Heinz Tischer, Anja Janson, Ivonne Mahr, Karl-Jürgen Grünbeck und Steffi Will. Für die Geburtstagsgratulationen ist Steffi Will zuständig. rdi