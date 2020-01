Schweres Fahrzeug beschädigt Gehweg

In der Albrecht-Dürer-Straße ist am Donnerstag gegen 8 Uhr ein schweres Fahrzeug - vermutlich ein Lkw oder eine Arbeitsmaschine - teilweise auf dem Gehweg gefahren. Der Gehweg ist aufgrund des Gewichts gebrochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Aufgrund einer unfallbedingten Umleitung war ein hohes Verkehrsaufkommen an der Stelle. Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol