Schwerer Verkehrsunfall am Thüringer Kreuz mit vier Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten hat sich am Freitagnachmittag um 15 Uhr am Thüringer Kreuz in Coburg ereignet. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, war ein 50-jähriger Coburger mit seinem Oldtimer der Marke Dodge Chrysler, Baujahr 1932 (TÜV neu vom 12. Juni 2020) - auf der Neustadter Straße unterwegs und wollte bei Grünlicht in den Kanonenweg einfahren. Zeitgleich fuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Porsche Boxster Cabrio von der Kasernenstraße in die Rodacher Straße. Der Porschefahrer nahm offenbar fälschlicherweise an, ebenfalls Grünlicht zu haben. Im Kreuzungsmittelpunkt kam es dann zu einem erheblichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Porsche sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie erlitten beide einen Schock sowie diverse Prellungen und wurden zur Behandlung ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Der Fahrer des alten Dodge wurde leicht verletzt (Prellungen/Schnittwunden). Seine 19-jährige Tochter, die Beifahrerin war, erlitt neben diversen Prellungen eine nicht unerhebliche Kopfplatzwunde und eine Fraktur des rechten Handgelenks. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg gebracht.

Der Oldtimer wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf mindestens 20 000 Euro geschätzt. Der Porsche wurde im vorderen Bereich der rechten Fahrzeugseite ebenfalls massiv beschädigt. Unter anderem wurde das rechte Vorderrad durch den Unfall komplett abgerissen. Der Sachschaden dürfte sich hier auf mindestens 70 000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Vor Ort wurde die Unfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiinspektion Coburg übernommen. Außerdem waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Coburg am Unfallort eingesetzt. Bauhofmitarbeiter der Stadt banden austretende Betriebsstoffe ab und reinigten die Unfallstelle. Am Thüringer Kreuz kam es am verkehrsreichen Nachmittag für über zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, berichtet die Coburger Polizei. red