Schwerer Unfall mit Pferdekutsche

Zwei 58-Jährige waren am Sonntag mit einer Pferdekutsche von Eltmann in Richtung Limbach auf einem Feldweg unterwegs. Die Pferde fingen aus unbekannter Ursache an zu scheuen und gingen durch. Da der Eigentümer seine Pferde nicht mehr bändigen konnte, gerieten die Räder der Kutsche in den Wiesengraben; das Gespann kippte um und die beiden Männer wurden aus der Kutsche geschleudert. Der Kutscher wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Haßfurt gebracht. Sein Mitfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Würzburg geflogen werden. An der Pferdekutsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang allerdings nicht bekannt.