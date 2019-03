Schwerer Unfall in Schleuse

Am Donnerstag schleuste zur Nachmittagszeit ein 85 Meter langes Gütermotorschiff in der Schleuse Forchheim zu Berg. Aus Unachtsamkeit brachte der Matrose, der für das Ausbringen der Festmacheleine verantwortlich war, seine linke Hand zwischen das Tauwerk und die Pollerbank des Schiffes. Noch bevor der Schiffsführer auf diese Notsituation reagieren konnte, wurde dem Matrosen ein Fingerglied durch das laufende Gut abgetrennt. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Bamberg gebracht; die Wasserschutzpolizei Bamberg ermittelt. pol