Schwerer Unfall in Eschenau

Am Mittwochnachmittag ist es in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, der die Sperrung der Ortsdurchgangsstraße für mehrere Stunden notwendig machte. Ein 89-jähriger Autofahrer wollte aus der Dr.-Otto-Leich-Straße kommend an der Kreuzung Eschenauer Hauptstraße nach links in Richtung B 2 abbiegen. Ihm entgegen kam aus der Eckentaler Straße der 69- jährige Fahrer eines Kleinkraftrades, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stürzte der Rollerfahrer und kollidierte mit dem Auto. Er blieb schwer verletzt am Boden liegen. Durch Feuerwehr und Polizei wurde die Kreuzung weiträumig abgesperrt. Ein Helikopter mit Notarzt an Bord landete in der Eschenauer Hauptstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. pol