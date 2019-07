Beim Kirschenpflücken stand eine 69-jährige Frau am Mittwochmittag in ihrem Garten "Am Klosteracker" auf einer Leiter. Vermutlich aus Unachtsamkeit stürzte die Frau von der Leiter und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Nürnberg gebracht.