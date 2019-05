Schwerer Diebstahl in Bürogebäude

In der Nacht auf Donnerstag fanden zwei Einbrüche statt. Hierbei gelangte ein Unbekannter zuerst in ein Bürogebäude in der Thüringer Straße. Daraufhin gab es einen weiteren Einbruch, der im Zeitraum von 22.25 bis 23.35 Uhr in der Frankenstraße stattfand. Nach aktuellem Stand ist ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen nicht auszuschließen. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 oder die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/ 22230.