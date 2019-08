Zum Saisonstart in der Fußball-Kreisliga Bamberg treten die Frauen des FC Baunach am Sonntag um 10.30 Uhr bei der DJK Bamberg an. Gleich zum Auftakt ist das für die Gäste eine sehr schwere Aufgabe, da die Wildensorgerinnen auch heuer spielerisch stark einzustufen sind und favorisiert in die Begegnung gehen. Die Vorbereitung lief bei den Baunacherinnen durchwachsen, es fehlt vor allem im Spiel nach vorn die Durchschlagskraft. Somit wäre ein Punkt schon ein großer Erfolg für den FCB. di