Schwere Ladung nicht gesichert

Einen scheinbar überladenen Kleintransporter kontrollierten am Freitagvormittag Beamte der Polizei Bad Brückenau. Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrer zwei schwere Paletten mit Stückgut geladen hatte. Gesichert hatte er das ganze nicht. Die Polizisten bestanden darauf, dass er das noch vor Ort in Ordnung brachte. Nachdem er darüber hinaus seine Lenk- und Ruhezeiten nicht nachweisen konnte, kommt ein Bußgeld auf ihn zu, so die Polizei. Der ursprüngliche Verdacht der Überladung bestätigte sich im Übrigen nicht. pol