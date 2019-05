Schwelgen in Kostümen

Die Kenner der Historie haben die Ungenauigkeiten in dem Film sofort bemerkt: Prinz Albert war bei Victorias Krönung gar nicht dabei, und Schloss Rosenau ist auch verkehrt. Das ist auch Jerry Paramo aufgefallen, Filmfan und in diesem Jahr für die Stadt der Darsteller von Prinz Albert. Zusammen mit "Victoria" Lou Leimeister wird er am Sonntag, 5. Mai, 10.30 Uhr, im Utopolis-Kino die Aufführung des Films "Viktoria, die junge Königin" verfolgen. Organisiert hat die Matinee die Historische Gesellschaft. Die Aufführung von vier Filmen über das Leben von Queen Victoria ist ihr Beitrag zum Jubiläumsjahr, in dem sowohl die Königin als auch ihr Gemahl 200 Jahre alt geworden wären. Der Eintritt zum Film kostet drei Euro; für Mitglieder der Historischen Gesellschaft ist er frei. red