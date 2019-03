Schwelbrand mit 30 000 Euro Schaden

Einer aufmerksamen Passantin ist es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Nachdem sie am Donnerstagnachmittag Rauch aus einem Haus in der Heldburger Straße bemerkt hatte, verständigte die Frau die Feuerwehr. Kurz nach 15 Uhr fielen der 40-Jährigen auf ihrem Weg nach Hause die Rauchentwicklung und ein komischer Geruch in der Nähe des derzeit unbewohnten Hauses auf. Die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus umliegenden Gemeinden anrückte, stellte schließlich in der Zwischendecke des Erdgeschosses einen Schwelbrand sowie einige Glutnester fest und löschte alles. Am Gebäude entstand nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei Coburg, die derzeit von einem technischen Defekt ausgeht. pol