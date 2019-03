Schweizer prellt Zeche und Übernachtungen

Am Sonntag hat ein 54-jähriger Schweizer aus einem Landgasthof in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ausgecheckt, ohne die entstandenen Kosten zu begleichen. Der Mann hatte sich für vier Nächte im Gasthof einquartiert. Durch die Übernachtungen und Rechnungen im Restaurant sind so Kosten von über 200 Euro entstanden. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Betrugs. pol