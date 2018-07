Schweizer Geschenk

Karin Günther



Mehr als 600 Kilometer "Friedensstrecke" haben Anton und Gertrud Koller aus der Schweiz mit ihrem Wohnmobil für ein besonderes Anliegen zurückgelegt: Sie übergaben dem Verein Friedensmuseum ein neues Ausstellungsstück für die Sammlung "Schwerter zu Pflugscharen", nämlich eine handgetriebene Vase, gefertigt aus einer Messing-Geschosshülse. Diese hätte eigentlich als Munition im Ersten Weltkrieg dienen sollen, wurde aber zu einem Friedensgerät umfunktioniert.Mehrere Jahrzehnte hatte Anton Koller die Vase aufbewahrt, bevor er sie einem Museum übergeben konnte. Nach langem Suchen und Recherchieren im Internet sei er mit dem Friedensmuseum Meeder endlich fündig geworden, erzählte er.Er händigte die Vase, die er von seinem Großonkel aus der Steiermark in Österreich geerbt hatte, Elke Bräutigam und Henning Schuster vom Vorstand des Friedensmuseums aus. Die beiden freuten sich über dieses prachtvolle Geschenk aus der Schweiz und bedankten sich bei den Besuchern aus dem Nachbarland mit einem Buch über die Coburger Friedensaktivistin Anna B. Eckstein.Die Vase hat bereits einen Platz in der Dauerausstellung des Friedensmuseums gefunden. Das Friedensmuseum in Meeder ist an allen Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.