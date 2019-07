Schweißinger ist der neue Präsident

Am 29. Juni hat Lutz Schweißinger das Amt des Präsidenten des Lions Club Coburg Veste für ein Jahr von Ingrid Nassios übernommen. Sein Amtsjahr steht unter dem Motto "Mit Freu(n)den helfen". Unterstützt wird er von Vizepräsidentin Dorothée Sinha. Für den guten Zweck wird es wieder ein Benefiz-Golfturnier geben und rechtzeitig zur Weihnachtszeit den beliebten Coburger Adventskalender. Mit den Einnahmen daraus werden hauptsächlich Kinder- und Jugendprojekte sowie weitere Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Ein besonderer Fokus soll im Clubjahr 2019/2020 auch auf dem Thema Frieden in Europa liegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Lions Clubs Coburg Veste. red