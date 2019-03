Die VHS Kronach bietet "Schweißen für Anfänger und Hobbyschweißer" als Kurs oder kompakt an zwei Wochenenden in der Berufsschule an. Beginn des vierteiligen Kurses ist am Dienstag, 12. März, von 17.30 bis 21.15 Uhr. Der Wochenendkurs findet an den Samstagen, 22. und 29. Juni, von 7.30 bis 14.30 Uhr statt. Anmeldung bei der VHS Kronach, Tel. 09261/6060-0. red