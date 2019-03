Die Volkshochschule Kronach bietet den Kurs "Schweißen für Anfänger und Hobbyschweißer" an. Beginn des Kurses ist am Dienstag, 12. März, 17.30 bis 21.15 Uhr, dieser findet viermal statt. Der Wochenendkurs wird an den Samstagen, 18. Mai und 25. Mai, von 7.30 bis 14.30 Uhr angeboten. Veranstaltungsort ist die Berufsschule Kronach. Eine Anmeldung ist bei der VHS-Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red