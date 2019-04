Schweiss-Workshop im "Struwwelpeter"

Am Freitag, 26., und Samstag, 27. April, findet wieder ein Schweiss- und Metallverarbeitungsworkshop im Kronacher Jugend- und Kulturtreff "Struwwelpeter" statt. Markus Geiger wird die Teilnehmer in Metallverarbeitung und Schweisstechniken einführen und mit ihnen kreative Arbeiten entstehen lassen. Teilnehmer aller Altersklassen - mit und ohne Vorkenntnisse - sind dazu eingeladen, das Mindestalter für den Kurs ist zwölf Jahre. Auch Erwachsene mit mehr oder weniger Vorkenntnissen können gerne mitarbeiten und zum Beispiel interessante Metallskulpturen fertigen. Die Teilnehmer können auch einzelne Tage oder nur einen Vor- oder Nachmittag am Workshop teilnehmen. Der Workshop beginnt am Freitag um 15 Uhr. Bereits um 14 Uhr begeben sich sie Teilnehmer gemeinsam zum Schrottplatz, um Material für die Arbeiten auszuwählen. Am Samstag beginnen die Arbeiten um 11 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 09261/51511 gebeten. Der Workshop ist kostenlos. Jugendliche unter 18 Jahren werden gebeten, sich ein Anmeldeformular im "Struwwelpeter" abzuholen und es von den Erziehungsberechtigten unterschreiben zu lassen. red