Schweinfurt stellt neuen Trainer vor

Nachdem der Niederländer René van Eck beim Fußball-Regionalligisten FC Schweinfurt 05 schon einen Vertrag für die Saison 2018/19 unterschrieben hatte, dann aber abgesagt hat, mussten sich die Verantwortlichen erneut auf Trainersuche begeben. Nun steht der Nachfolger von Gerd Klaus, der nach sechs Jahren an der Seitenlinie den Posten des Managers übernehmen wird, fest. Es ist Timo Wenzel. Der 40-Jährige unterschrieb an Dienstag vor dem Heimspiel der Schweinfurter gegen den SV Seligenporten einen Vertrag bei den Unterfranken. Wenzel spielte in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, in der 2. Liga für den FC Augsburg und in der 3. Liga beim SV Elversberg. Für Stuttgart lief er in der Champions League auf. dme