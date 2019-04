Schweinfurt in Eichstätt

Der 31. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern steht vor der Tür. Am Samstag (14 Uhr) kommt es zum Topspiel zwischen dem Zweitplatzierten VfB Eichstätt und dem Tabellenvierten FC Schweinfurt 05. Eichstätt will mit dem siebten Sieg in Folge am FC Bayern München II dranbleiben. Die Gastgeber dürfen sich bereits bayerischer Amateurmeister nennen (beste erste Mannschaft der Regionalliga), der FCS kann Eichstätt nach der 2:3-Niederlage jüngst gegen Burghausen nicht mehr einholen. Die Schweinfurter müssen in Eichstätt auf den Gelb-gesperrten Verteidiger Lukas Billick und Stürmer Florian Pieper (Rotsperre) verzichten. red