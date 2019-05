Schweinerei jetzt im Baumann

Da die Wettervorhersage für das kommende Wochenende nicht optimistisch für Freilicht-Aufführungen stimmt, hat sich der Aufführungs-Plan für das Theaterstück "Schweinerei!!!" geändert. Die Vorführung am 4. Mai, 17 Uhr, wird von Proß (Bauernhof Moni Friedlein) ins Theater "Das Baumann" in Kulmbach verlegt. Am 5. Mai entfällt die Aufführung, die in Proß geplant war. Dafür wird die Vorstellung am Freitag, 10. Mai, 18 Uhr, vom Theater "Das Baumann" nach Proß (Bauernhof Moni Friedlein) verlegt.

Weitere Aufführungen

Die weiteren Aufführungen am 11. Mai um 17 Uhr im Theater "Das Baumann" und am 17. und 18. Mai (jeweils 17 Uhr) im Garten der Friedenskirche (Kulmbach-Ziegelhütten) bleiben wie angekündigt. red