Schweinehund in Lauerstellung

Sie gehören zum neuen Jahr wie der Glühwein zur Weihnachtszeit: die guten Vorsätze. Lästige Angewohnheiten endlich ablegen oder mit neuen Projekten beginnen. Stress vermeiden, achtsamer werden, sich mehr Zeit für die Familie nehmen. Der Versuch, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Woher die Tradition der Neujahrsvorsätze überhaupt kommt, weiß der Kronacher Psychotherapeut Michael Degen.

Der 68-Jährige beschreibt die Jahreswende als eine Zäsur für den Menschen. Alle Jahreswechsel, egal in welcher Kultur, seien immer mit zwei Elementen verknüpft: der Rückschau und der Vorausschau. "In den christlichen Religionen als auch in früheren religiösen Systemen hat immer eine Rolle gespielt: Ich ziehe Resümee, was hinter mir liegt, im begrenzten Zeitraum von einem Jahr. Und ich beschäftige mich mit den Erwartungen auf das Neue", erklärt Degen.

Reges Treiben

Vor allem ein Vorsatz steht bei vielen immer wieder auf der Agenda: Sport treiben und sich mehr bewegen. Für dieses Jahr haben es sich, laut einer Forsa-Umfrage der DAK-Gesundheit, 56 Prozent der Deutschen vorgenommen. Ein Blick in die Fitnessstudios reicht, um dies zu bestätigen.

Carolin Schmidt ist die Leiterin des Kronacher Fitnessstudios Caerobics. Sie erzählt über die ersten Wochen im neuen Jahr: "Es ist wirklich der Hammer. Das Telefon steht nicht ruhig und die Kursstunden sind gebrochen voll." Auch im wenige Straßen entfernten Fitness 24 sieht es nicht anders aus. "Die Menschen kommen mit sehr viel Ehrgeiz ins Studio", meint Geschäftsführer Volker Förtsch. Der Ansturm an Neukunden sei im Januar und Februar etwa 20 Prozent höher als sonst, schätzt er.

An einem Startdatum wie Neujahr mit etwas zu beginnen, fällt scheinbar vielen leichter, als mitten im Jahr ein Vorhaben umzusetzen. Psychotherapeut Degen liefert dafür eine Erklärung. Er beschreibt ein erstrebenswertes Vorhaben als eine Art Geschenk an uns selbst. Zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören und sich dadurch eine bessere Gesundheit zu bescheren. "Geschenke, auch in einem anderen Zusammenhang, brauchen immer Auslöser und Ereignisse, damit sie für uns erklärbar sind", macht der Kronacher deutlich. Der erste Tag eines Jahres sei ein solcher Anlass.

Manchen bleibt es jedoch verwehrt, das eigene Geschenk zu öffnen. Denn häufig geht die anfängliche Motivation irgendwann verloren. Eine Umfrage der DAK-Gesundheit ergab, dass durchschnittlich vier von zehn Befragten ihre Vorsätze für 2019 höchstens drei Monate durchgehalten haben.

Psychotherapeut Degen kennt die Gründe für den Misserfolg. "Meistens liegt die Tücke bereits im Vorsatz selbst. Viele Sachen sind schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sie viel zu unkonkret formuliert sind." Sich beispielsweise vorzunehmen, im neuen Jahr durch eine bessere Ernährung abzunehmen, reiche nicht. Seiner Meinung nach sollte für Vorsätze ein Anfangs- und Endzeitpunkt, ein genaues Ziel und ein Weg zu diesem Ziel definiert werden. Ab wann will ich abnehmen? Wie viel Kilo möchte ich verlieren? Was will ich bei meiner Ernährung umstellen?

Durchhaltevermögen

Zwischen Ende Februar und Ende März stellt sich in den Kronacher Fitnessstudios wieder Normalbetrieb ein. Dennoch seien Kündigungen von Neumitgliedschaften eher selten. Geschäftsführer Gregor Förtsch des Fitnessstudios Charisma in Knellendorf erklärt: "Bei uns steht die Betreuung des Kunden durch unser qualifiziertes Personal an erster Stelle. Dadurch haben wir das Problem mit den Kündigungen eigentlich nicht."

Im Fitness 24 wird Ehrlichkeit großgeschrieben. "Wir möchten unsere Kunden nicht zu etwas überreden, was sie eigentlich nicht wollen", sagt Geschäftsführer Volker Förtsch. Außerdem werden die Mitglieder, wenn sie möchten, persönlich angesprochen. "Damit der Kunde merkt, dass er gesehen wird."

Das Fitnessstudio Caerobics will seine Neulinge durch gezieltes Training motivieren. Ob im Gerätezirkel, in Kursstunden oder auf den Cardiogeräten - je nach Vorstellungen des Kunden wird ein individueller Trainingsplan zusammengestellt. "Wir versuchen den Kunden zweimal die Woche ins Studio zu bringen. Am Anfang mit festgelegtem Termin, damit er wirklich kommt. Wenn man das regelmäßig durchzieht und der Kunde seine ersten Erfolge hat, bleibt er auch am Ball", erklärt Studioleiterin Schmidt.

Sich eine motivierende Unterstützung zu suchen - das ist auch ein Tipp von Psychotherapeut Degen, damit die Vorsätze möglichst lange halten. "Wenn es ums Laufen geht, mal zu fragen: Läuft jemand mit? Oder habe ich einen Kumpel, der mit zum Fitnesstraining geht?", nennt er als Beispiele. Ein Antrieb von außen erleichtere das Vorhaben und helfe, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wer die guten Vorsätze früher oder später jedoch trotzdem wieder an den Nagel hängt - für den bleibt immer noch eine Option: Im nächsten Jahr einen neuen Versuch zu starten.