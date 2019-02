Schweinebraten und Crystal-Tütchen

Die Polizeiinspektion Lichtenfels führte am Sonntagabend in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei hielten die Beamten einen 23-jährigen VW-Fahrer an, der drogentypische Auffälligkeiten aufwies, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv ausfiel, räumte der junge Mann ein, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und dem 23-Jährigen die Weiterfahrt für 48 Stunden untersagt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen in Lichtenfels fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge Marihuana sowie diverse Utensilien. Da sich auch der 32-jährige Beifahrer des Lichtenfelsers auffällig verhielt, wurde er durchsucht. Hierbei fanden die Beamten in seiner Jackentasche eine Feinwaage mit Crystal-Anhaftungen sowie weitere Utensilien. Außerdem führte der Mann eine Plastiktüte mit sich, in der eine Essens-Box mit Schweinebraten, Klößen und Soße war. In der Box versteckt fanden die Polizisten außerdem noch drei Druckverschlusstütchen mit Crystal. Auch bei der Wohnungsdurchsuchung des 32-Jährigen in Marktzeuln konnten weitere Utensilien sowie Rauschmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Beide bekommen Anzeigen.