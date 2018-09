Schweine auf dem Maxplatz

Schweinezüchter und Schweinemäster wollen der städtischen Bevölkerung und den Touristen, die noch nie junge, lebende Schweine gesehen haben, die moderne Schweinehaltung live vorstellen. In einer auf einem Pkw-Anhänger aufgebauten Mastschweinebucht werden fünf Mastferkel auf Spaltenboden zu sehen sein. Das Schweinemobil wird am Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr auf dem Maxplatz in Bamberg stehen. Dort betreuen drei schweinehaltende Landwirte aus dem Landkreis die Ferkel und stehen den ganzen Tag für Fragen zur Verfügung.

Die Bürger sollen einen Einblick in die Schweinehaltung und -fütterung erhalten, und damit ihre eigene Meinung bilden, so Dieter Heberlein Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bayerischen Bauernverband in Bamberg. Das Schweinemobil wurde von 40 Organisationen, die in der Schweinehaltung und deren Vermarktung angesiedelt sind, finanziert und tourt durch ganz Deutschland. red