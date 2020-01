Schweinchen Ringel ermittelt

Wenn Opa Ringel seinen drei Enkelschweinchen alte Geschichten aus seinen Kindertagen auf einem Bauernhof erzählt, ist ab und zu auch mal eine Gruselgeschichte dabei. Diesmal handelt sie von einem alten Burghotel, in dem er und sein Freund seinerzeit ein Wochenende verbringen durften. Dort geschahen viele unheimliche Dinge.Das Bilderbuchtheater zeigt das Stück "Schweinchen Ringel und seine Freunde" im Kongresshaus Rosengarten am Sonntag, 26.Januar, um 14 und 16 Uhr. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahre und dauert circa 50 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Foto: Christian Sperlich